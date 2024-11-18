ليلة ذُبح فيها "قمر".. قصة مُدعي النبوة الذي قدم ابنته قربانًا

أسيوط ـ محمود عجمي:

في إحدى قرى مركز ديروط في صعيد مصر، ذُبحت "قمر"؛ طفلة العامين، في صباح أحد أيام شهر رمضان، على يد أبيها "عماد. م. م"، الثلاثيني، الذي ادعى حين ضُبط أنه "نبي" يتلقى وحيًا أمره بإزهاق روح صغيرته.

وقع الحادث في تمام الساعة الثامنة صباحًا، حين استيقظ المتهم وتوجه إلى غرفة ابنته النائمة، محاولًا خنقها بشال أبيض، وعندما فشل، انتقل إلى مطبخ مسكنه وأحضر سكينًا ليذبحها من رقبتها.

في التحقيقات، ادعى "عماد" النبوة، وزعم أن النبي موسى عليه السلام ظهر له، وأنه تلقى رسالة إلهية تخبره بأنه سيدنا آدم. وأضاف أن القتل في فلسطين هو غضب من الله، وأن العصافير تتحدث إليه وتوجهه.

وبسؤاله عن قتله طفلته "قمر"، قال إن العديد من الأشخاص كانوا يخططون لقتله هو وأطفاله، لكن الله نجاه، وإنه تلقى إشارة إلهية تطلب منه قتل أحد أفراد أسرته، وإنه رفض الاستجابة لما ادعى أنه وحيًا طالبه بقتل زوجته وابنه، بينما رضخ حينما تلقى رسالة أخرى تطلب منه قتل ابنته "قمر".

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في موقع الحادث، بعد بلاغ من جيرانه، حيث تبين أنه ذبح ابنته باستخدام سكين بينما كانت نائمة، وأحيل إلى النيابة، التي أمرت بالكشف النفسي عليه، حيث تشكلت لجنة ثلاثية لفحص المتهم، الذي تبين أنه سليم البنية، مهتم بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي، تام الوعي والإفاقة، ولا يعاني من حركات لا إرادية، وقادر على الانتباه والتركيز، وعاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان، ولا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير، ولا توجد لديه أي نوع من الهلاوس أو السلوك الهلوسي، ومدرك للزمان والمكان والأشخاص.

وبناءً عليه، أكدت اللجنة أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المسند إليه، حيث يتمتع بالإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

ووفقًا لذلك، تقررت إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث قررت الدائرة الثانية عشر إيداعه اليوم الإثنين منشأة صحية نفسية لمدة 45 يومًا لإعداد تقرير شامل عن حالته في وقت ارتكاب الجريمة وحالته الحالية، مع إمكانية تمديد مدة الفحص إذا لزم الأمر.

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