سيناتور ديمقراطي يقاضي وزير الدفاع الأمريكي.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

06:13 ص 13/01/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

قالت شبكة سي بي إس، إن السيناتور الأمريكي مارك كيلي، عن ولاية أريزونا، رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع بيت هيجسيث، لمنع تخفيض رتبته العسكرية وخفض استحقاقاته التقاعدية.

بحسب ما أفادت شبكة "سي بي إس"، فقد أعلن هيجسيث الأسبوع الماضي، أن البنتاجون قد "بدأ إجراءات تحديد رتبة كيلي التقاعدية"، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيضها، وبالتالي تخفيض استحقاقاته التقاعدية.

وأضاف هيجسيث، أنه أرسل إلى كيلي رسالة توبيخ رسمية، مشيرا إلى سلوكه المتهور، في إشارة إلى تشجيع كيلي للعسكريين على عصيان الأوامر الحكومية.

ويذكر التقرير أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، قد رفع دعوى مدنية ضد وزير الدفاع بيت هيجسيث، ساعيا إلى منع محاولات البنتاجون لتخفيض رتبته وراتبه، وهو ما يعتبره انتقاما غير دستوري.

وفي دعوى قضائية رفعت أمام قاض فيدرالي، يدعي كيلي أن البنتاغون يحاول انتهاك حقه في حرية التعبير المكفولة له قانونا.

وأشارت الشبكة إلى أنه بموجب القانون الفيدرالي، يمكن إخضاع العسكريين الأمريكيين المتقاعدين لعقوبات خارج نطاق القضاء، أو حتى محاكمتهم عسكريا، ومعاقبتهم بموجب قانون القضاء العسكري الموحد.

وفي 24 نوفمبر 2025، أعلن البنتاجون، أنه يراجع الادعاءات الموجهة ضد الضابط العسكري ورائد الفضاء السابق كيلي، الذي يشغل الآن منصب سيناتور ديمقراطي. وكان كيلي قد دعا سابقا الجيش إلى عصيان أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال انتهاكهم للقانون.

ووفقًا لشبكة ABC، صرح كيلي في 2 ديسمبر بأن ترامب وحاشيته "لن يسكتوه"، بحسب ما أفادت به روسيا اليوم.

