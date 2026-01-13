إعلان

مستشار ترامب: نشترك مع السعودية والإمارات في هدف هزيمة الحوثيين

كتب : مصراوي

06:17 ص 13/01/2026

مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس

وكالات

أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد باليمن، هو هزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى.

وكتب بولس عبر إكس: "لدينا هدف مشترك في اليمن، تتفق الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أهمية هزيمة الحوثيين وغيرهم من العناصر الإرهابية، لما فيه مصلحة اليمن بأكمله واستقرار المنطقة".

ووفقا للمنشور، المنسوب له أصلا، على حساب السفارة الأمريكية في اليمن، قال مسعد بولس: "هدفنا المشترك هو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش"، وأرفق بوسم #الولايات_المتحدة_مع_اليمن، بحسب سكاي نيوز.

