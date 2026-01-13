إعلان

يوفر 5 منح.. رابط التقديم في مؤتمر الدراسات البردية بآثار عين شمس

كتب : عمر صبري

05:00 ص 13/01/2026

كلية الآثار جامعة عين شمس

أعلن مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس، بدء قبول الأبحاث للمشاركة في مؤتمره الدولي الثالث عشر، والذي يُعقد خلال الفترة 4–5 فبراير 2026، تحت عنوان: «النقوش والكتابات والشارات على المنشآت المعمارية عبر العصور (من القراءة والتوثيق إلى الدراسة والتحليل)».

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار، وبإشراف الدكتور باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، وبرعاية شركة منتور جروب للاستشارات.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة النقوش والكتابات والشارات على المنشآت المعمارية عبر العصور المختلفة، من حيث قراءتها وتوثيقها، وصولًا إلى تحليلها ودراستها في سياقاتها التاريخية والحضارية والعلمية.

- للاطلاع على أهداف ومحاور المؤتمر اضغط هنا، وترسل ملخصات الأبحاث والسيرة الذاتية بصيغة Word عبر الرابط التالي اضغط هنا.

يقدّم المؤتمر 5 منح للمشاركة للباحثين المصريين من طلبة الدراسات العليا والهيئة المعاونة اضغط هنا، علمًا بأن آخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث 15 يناير 2026.

