أمطار تصل القاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:30 ص 13/01/2026

الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة عالية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على مطروح على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث (%20 تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

الطقس أمطار شبورة مائية

