إعلان

روسيا: قد نضم جرينلاند إذا تأخر ترامب في الاستحواذ على الجزيرة

كتب : مصراوي

04:31 ص 13/01/2026

جرينلاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشفت روسيا أنها قد تضم جزيرة جرينلاند إذا تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستحواذ على الجزيرة.

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن سكان الجزيرة قد يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك ترامب في هذا الشأن.

ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله: "ينبغي لترامب أن يسرع، وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان جرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، على الانضمام إلى روسيا وبعد ذلك ينتهي الأمر لا نجوم صغيرة جديدة على العلم الأمريكي".

كان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا: إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال ترامب، إن موقع جرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بجرينلاند، إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.

ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي أنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش الدراماتيكي إلى حد ما حول جرينلاند.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند روسيا تضم جرينلاند ترامب أمريكا الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قانون العمل الجديد يكشف مفاجآت في مكافآت العاملين.. أجر شهر عن كل سنة
أخبار مصر

قانون العمل الجديد يكشف مفاجآت في مكافآت العاملين.. أجر شهر عن كل سنة
مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد
أخبار مصر

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

هل اتخذ ترامب قرار بشأن الخيارات العسكرية الجديدة لضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

هل اتخذ ترامب قرار بشأن الخيارات العسكرية الجديدة لضرب إيران؟
صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
أخبار العقارات

صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد