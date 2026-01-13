روسيا: قد نضم جرينلاند إذا تأخر ترامب في الاستحواذ على الجزيرة



وكالات

كشفت روسيا أنها قد تضم جزيرة جرينلاند إذا تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستحواذ على الجزيرة.

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن سكان الجزيرة قد يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك ترامب في هذا الشأن.

ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله: "ينبغي لترامب أن يسرع، وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان جرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، على الانضمام إلى روسيا وبعد ذلك ينتهي الأمر لا نجوم صغيرة جديدة على العلم الأمريكي".

كان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا: إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال ترامب، إن موقع جرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بجرينلاند، إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.

ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي أنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش الدراماتيكي إلى حد ما حول جرينلاند.