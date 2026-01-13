سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الاثنين 12-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6960 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6090 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5220 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4060 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2900 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 216480 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48720 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.34% إلى نحو 4615 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.