بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مشروع ترميم الوحدة الصحية بقرية كركر

أسوان - إيهاب عمران

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية وادي كركر، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 2 مليون جنيه. تم تنفيذ المشروع من قبل شركة المقاولون العرب، بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى الدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة بأسوان.

وأشار المحافظ إسماعيل كمال إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان قرى كركر، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تشهدها المحافظة، حيث أُدرجت أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ هذه المنظومة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ على أن تحسين المنظومة الصحية يُعد أولوية في العمل التنفيذي، لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية بجودة عالية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.