فشلت في تسميمه فخنقته بدم بارد.. قصة "خيانة" انتهت بجثة في شوارع الأقصر

كتب : محمد محروس

03:18 م 22/04/2026 تعديل في 03:28 م

جثة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ملابسات واقعة العثور على جثة رجل في أحد شوارع منطقة العوامية، حيث أسفرت التحريات عن تورط زوجته وشاب آخر في ارتكاب الجريمة، بعد تخطيط مسبق للتخلص من المجني عليه.

تحريات تكشف تفاصيل الجريمة

بدأت الواقعة بالعثور على جثمان رجل يبلغ من العمر 47 عامًا في ظروف غامضة، ما دفع رجال المباحث إلى تكثيف جهودهم لكشف ملابسات الحادث. وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع تحركات الضحية، تم التوصل إلى خيوط قادت إلى المتهمين.

محاولة تسميم فاشلة

أوضحت التحريات أن الزوجة حاولت في البداية إنهاء حياة زوجها عبر وضع مادة سامة في طعامه، إلا أن المحاولة لم تنجح، ما دفعها للاستعانة بشريكها لتنفيذ الجريمة.

تنفيذ الجريمة داخل المنزل

أشارت التحقيقات إلى أن الشاب قام بالتعدي على المجني عليه داخل مسكنه، حيث جرى خنقه حتى فارق الحياة، في جريمة كشفت عن تخطيط مسبق ودوافع جنائية.

إلقاء الجثمان لتضليل الأمن

عقب ارتكاب الواقعة، نقل المتهمان الجثمان إلى أحد شوارع منطقة العوامية، في محاولة لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية بشأن مكان وقوع الجريمة.

القبض على المتهمين

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين في وقت قياسي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأقصر قتل زوج خيانة

