قيء وضيق تنفس.. نقل 3 طالبات في الوادي الجديد للمستشفى بسبب مشروب طاقة

كتب : محمد الباريسي

04:02 م 22/04/2026

مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 3 فتيات احتجن إلى الرعاية الطبية عقب تعرضهن لوعكة صحية بعد تناول مشروب طاقة، في واقعة أعادت التحذير من مخاطر الإفراط في هذا النوع من المشروبات، خاصة بين صغار السن.

بلاغ أمني يكشف التفاصيل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 فتيات بحالة إعياء بعد تناول مشروب الطاقة، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، وبدأت الجهات المعنية في فحص ملابساته والوقوف على ظروف الواقعة.

أعمار صغيرة وأعراض مقلقة

كشفت المعاينة الأولية أن الحالة الأولى لفتاة تُدعى "آ.م"، 18 عامًا، ومقيمة بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، وتعرضت لقيء وغثيان وإسهال بعد تناول مشروب الطاقة.
كما تبين إصابة "آ.ع"، 13 عامًا، و"ف.م"، 13 عامًا، وهما طالبتان بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، بحالة غثيان وصعوبة في التنفس، وذلك إثر الإفراط في تناول مشروب الطاقة على مدار يومين متتاليين.

نقل المصابات والتحقيقات تبدأ

جرى نقل الفتيات الثلاث إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف جميع الملابسات.

