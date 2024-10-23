مصرع مسن سقط من قطار كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى مواطن ستيني، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر سقوطه من القطار عقب تحركه من محطة قطار فوه بكفر الشيخ.

كان العميد أحمد البابلي، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار فوه تفيد بسقوط أحد المواطنين من القطار أثناء سيره بناحية منطقة الرميلي في نطاق مركز فوه ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى أشرف محمد محمد الجيار، 60 عامًا، ويقيم بمدينة فوه، سقط من القطار رقم 632 القائم من محطة قطار فوه متجهًا إلى محطة مطوبس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.