قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن العالم سيشهد مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، خسوفًا كليًا للقمر، يستمر في صورته الكلية لمدة ثمان وخمسين دقيقة تقريبًا، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1447هـ، حيث يغطي ظل الأرض نحو 115.5% تقريبًا من سطح القمر.

وأشار البيان إلى أنه يمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها شرق أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، على أن تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة خمس ساعات وتسع وثلاثين دقيقة تقريبًا، فيما يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني نحو ثلاث ساعات وسبع وعشرين دقيقة تقريبًا.

وأكد البيان على أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته في مصر، وأن النظر إلى الخسوف القمري لا يترتب عليه أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي يستلزم استخدام نظارات خاصة فقط.

وأوضح البيان أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية، إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً، ويكون تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس، أو قريبًا منه، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر على خط الإقتران، مما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلًا في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض، فيبدو القمر مظلماً.

اقرأ أيضاً:

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر

"مدبولي" يستعرض ملامح خطة التنمية 2026/2027

استقرار كامل.. وزير التموين: مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر