بسبب الهجوم على إيران.. فرنسا تؤجل مؤتمراً حول لبنان

كتب : مصراوي

06:57 م 01/03/2026

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

أ ب

أجلت فرنسا مؤتمراً دولياً يهدف إلى تعزيز أمن لبنان بسبب اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الشروط غير متوفرة" لعقد المؤتمر في موعده المقرر في باريس يوم الخميس.

وأضاف المكتب أن ماكرون تحدث اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، واتفقا على تأجيله إلى شهر أبريل.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الدعم المالي والتقني الدولي للجيش اللبناني.

وفي السياق ذاته يعقد ماكرون اجتماعاً أمنياً طارئاً في وقت لاحق من يوم الأحد لمناقشة الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإيرانية الانتقامية.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

