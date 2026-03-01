أُصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية بني رافع على الطريق الزراعي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم الصحية

بالفحص تبين إصابة كل من: وائل م. س (40 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود أ. ع (28 عامًا) بكسر في الساق اليمنى، وعصام س. إ (27 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وعمر ع. م (23 عامًا) بكدمات بالجسم، وسعيد ف. ع (65 عامًا) بكدمات بالجسم، ومينا س. ف (34 عامًا) بكدمات بالجسم، ومبروك ع. ح (65 عامًا) بكدمات بالجسم.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث من الطريق الزراعي لتسيير حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.