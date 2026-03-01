إعلان

بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

01:54 م 01/03/2026

ناقلات النفط

أفادت وكالة رويترز أن ما لا يقل عن 150 ناقلة بينها ناقلات محملة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال توقفت في المياه المفتوحة في الخليج خارج مضيق هرمز، بينما توقفت عشرات السفن والناقلات الأخرى على الجانب الآخر من المضيق، وفق ما أظهرت بيانات الشحن.

وتشير تقديرات لوكالة "رويترز"، استناداً لبيانات تتبع السفن من منصة "ماريت ترافيك"، إلى أن الناقلات متوقفة في المياه المفتوحة قبالة سواحل دول كبرى لإنتاج النفط في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "هاباج لويد" الألمانية للشحن، اليوم الأحد، أنها علقت مرور السفن تماماً عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بسبب تطورات الوضع الأمني في المنطقة وتطورات حرب إيران.

