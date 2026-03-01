إعلان

طفرة طبية بالفرافرة.. مستشفى مركزي يستقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية

كتب : محمد الباريسي

06:56 م 01/03/2026

رئيس مركز الفرافرة يتابع تركيب أجهزة أشعة حديثة با

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد عن وصول جهاز الأشعة المقطعية الحديث ماركة (Canon)، بسعة 16 مقطعًا وكامل مكوناته الفنية، إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جاري استكمال الترتيبات النهائية تمهيدًا لبدء التركيب والتشغيل الفعلي وفق المعايير الفنية المعتمدة، ضمن خطة وزارة الصحة لدعم المنشآت الطبية في المحافظات الحدودية.

دعم المحافظات الحدودية وفق توجيهات وزارية

أوضح شريف صبحي أن الخطوة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لرفع كفاءة الخدمات الطبية في المناطق النائية، مؤكداً أن الجهاز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التشخيصية بمستشفى الفرافرة.

ويتيح الجهاز إجراء الفحوصات المتقدمة بدقة عالية، ويعزز جاهزية المستشفى للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

تقليل معاناة المرضى وتحسين الخدمة

أضاف مدير صحة الوادي الجديد أن وجود جهاز الأشعة المقطعية داخل المستشفى سيسهم في تقليل تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المركز، مما يقلل مشقة السفر عن كاهل المواطنين.

وأشار "صبحي" إلى استمرار جهود مديرية الصحة لتطوير البنية التحتية الطبية بالمستشفى ودعمها بالأجهزة الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة تلبي احتياجات أهالي محافظة الوادي الجديد.

وصول جهاز أشعة لمستشفى الفرافرة المركزي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الفرافرة المركزي جهاز أشعة مقطعية مديرية الصحة بالوادي محافظة الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
اقتصاد

البورصة المصرية تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية
بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وسأتحدث معهم
شئون عربية و دولية

ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وسأتحدث معهم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران