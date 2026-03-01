أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد عن وصول جهاز الأشعة المقطعية الحديث ماركة (Canon)، بسعة 16 مقطعًا وكامل مكوناته الفنية، إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جاري استكمال الترتيبات النهائية تمهيدًا لبدء التركيب والتشغيل الفعلي وفق المعايير الفنية المعتمدة، ضمن خطة وزارة الصحة لدعم المنشآت الطبية في المحافظات الحدودية.

دعم المحافظات الحدودية وفق توجيهات وزارية

أوضح شريف صبحي أن الخطوة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لرفع كفاءة الخدمات الطبية في المناطق النائية، مؤكداً أن الجهاز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التشخيصية بمستشفى الفرافرة.

ويتيح الجهاز إجراء الفحوصات المتقدمة بدقة عالية، ويعزز جاهزية المستشفى للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

تقليل معاناة المرضى وتحسين الخدمة

أضاف مدير صحة الوادي الجديد أن وجود جهاز الأشعة المقطعية داخل المستشفى سيسهم في تقليل تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المركز، مما يقلل مشقة السفر عن كاهل المواطنين.

وأشار "صبحي" إلى استمرار جهود مديرية الصحة لتطوير البنية التحتية الطبية بالمستشفى ودعمها بالأجهزة الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة تلبي احتياجات أهالي محافظة الوادي الجديد.