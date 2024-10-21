فحص 1057 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية بني هاني التابعة لمركز اهناسيا، اليوم الاثنين، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1057 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 118 تحليل دم و طفيليات، و 6 حالات أشعة، وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 222 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال وكبار السن.