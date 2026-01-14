إعلان

تأهبا لهجوم محتمل على إيران.. القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر

كتب : محمود الطوخي

06:53 م 14/01/2026

البحرية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، إن البحرية الأمريكية عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بدخول حاملة الطائرات "روزفلت" وثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ إلى البحر الأحمر في الأيام الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أشارت إلى وجود غواصة واحدة على الأقل في المنطقة، في إطار التجهيزات لهجوم أمريكي محتمل على إيران وصفه مسؤولون بأنه بات "وشيكا خلال أيام".

وأكد مسؤولون عسكريون، اليوم الأربعاء، وصول هذه القطع البحرية لتعويض محدودية الخيارات الناجمة عن نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الكاريبي الخريف الماضي.

وقدم البنتاجون للرئيس دونالد ترامب خيارات واسعة للضربة، تشمل البرنامج النووي ومواقع الصواريخ الباليستية، غير أن المسؤولين رجحوا أن تكون الخيارات "الأكثر احتمالية" هي الهجمات الإلكترونية أو استهداف جهاز الأمن الداخلي الذي يقمع المتظاهرين.

بالتزامن مع ذلك، بدأ الجيش الأمريكي إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة "العديد" الجوية في قطر كإجراء احترازي.

وأكدت الحكومة القطرية أن العملية تأتي "استجابة للتوترات الإقليمية الراهنة".

وتخشى واشنطن من رد إيراني عنيف يطال القاعدة التي تضم 10 آلاف جندي ومقر القيادة المركزية، كما حدث في يونيو الماضي حين ردت طهران على قصف منشآتها النووية بإطلاق صواريخ على "العديد"، التي تعد مركزا محصنا للعمليات الجوية الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر.

وكان ترامب قد مهد لهذا التصعيد بمنشور أمس الثلاثاء، وعد فيه المتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في طريقها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم محتمل على إيران القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر حاملة الطائرات روزفلت ثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟
التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
أخبار مصر

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور