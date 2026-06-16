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جهاز حدائق أكتوبر: ضبط دراجات نارية تسير عكس الاتجاه داخل "دار مصر"

كتب : أحمد العش

11:53 م 16/06/2026
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أكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار تنفيذ حملات رقابية موسعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يخالف القوانين أو يعرض حياة المواطنين للخطر، في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشدد "الجهاز" في بيان له، على ضرورة التزام المواطنين بالقانون، وعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية أو إشغالات أو تعديات على الطريق العام، تنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها داخل نطاق المدينة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط العام والحفاظ على السلامة العامة.

حملة ميدانية موسعة داخل كمبوند دار مصر

نفذت المهندسة أمل لطفي، نائب رئيس الجهاز للتنمية بالمشروع، حملة ميدانية مكبرة داخل كمبوند دار مصر، بالتعاون مع إدارات الإشغالات والإزالات والأمن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 دراجات نارية تسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل مخالف، وذلك في إطار مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة داخل المناطق السكنية.

مخالفات جسيمة وإجراءات قانونية فورية

أكد جهاز المدينة أن السير عكس الاتجاه والتعدي على الطريق العام من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة القانونية الفورية، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة، مع تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.

استمرار الحملات اليومية لفرض الانضباط

أكد المهندس ياسر عبد الحليم استمرار الحملات اليومية في مختلف قطاعات مدينة حدائق أكتوبر، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو فرض هيبة القانون وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بسكان المدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية بشكل دوري ومستمر.

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