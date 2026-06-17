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نتيجة الشوط الأول من مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

08:24 ص 17/06/2026 تعديل في 08:30 ص
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انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الأردن أمام نظيره النمساوي، بتقدم النمسا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدف المنتخب النمساوي الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب رومانو شميد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ويطمح منتخب الأردن في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لتسجيل ظهور تاريخي في مشاركته الأولى عبر التاريخ في كأس العالم.

مجموعة الأردن في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "النمسا، الأرجنتين والجزائر".

وانطلقت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى في التاريخ وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

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منتخب الأردن الأردن والنمسا كأس العالم 2026

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