قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، إنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن يتولى زمام المبادرة سعيا إلى حل سلمي ‌للتوتر مع كوريا الشمالية خلال حوار قصير في قمة مجموعة السبع أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو جونج، إن الزعيمين تبادلا التحية خلال التقاط صورة جماعية لقادة مجموعة السبع، إذ سأل ترامب "لي" عن الوضع الحالي للعلاقات مع ⁠كوريا الشمالية.

أضاف مكتب لي، أنه طلب من ترامب أن يقود جهودا لحل قضية كوريا الشمالية سلميا، كما فعل في الشرق الأوسط.

وأكدت كانج، أن ترامب رد بأنه سيعمل على معالجة قضية كوريا الشمالية، وفقا لرويترز.