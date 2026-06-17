وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا: "إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين".

وقال ترامب، الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال إنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه مع إيران، إن إسرائيل تقاتل حزب الله الحليف لطهران منذ وقت أطول من اللازم.

وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا أمس الثلاثاء: "قتل عدد كبير جدا من الأشخاص ليس عليكم تدمير مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية، وليسوا جميعهم من حزب الله".

خلافات مع نتنياهو

تأتي انتقاداته في وقت يتصاعد فيه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ظل حليفا سياسيا رئيسيا على الرغم من التقلبات التي شهدتها علاقتهما على مر السنوات.

وازدادت حدة التوتر مؤخرا، إذ يعبر المسؤولون الإسرائيليون في هدوء عن إحباطهم بشأن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الجمهوري مع إيران، في حين يتزايد نفاد صبر ترامب على نتنياهو بسبب الغارات الإسرائيلية على بيروت، التي دفعت إيران إلى شن هجمات في الوقت الذي كان يعمل فيه ترمب على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع طهران.

وأشار ترامب إلى أنه يتمتع بعلاقة رائعة مع نتنياهو، لكنه قال في نفس الوقت: "إن عليه أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان".

وأضاف: "بدوننا، بدون الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل وبدوني، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه ما من رئيس آخر كان مستعدا لفعل ما فعلته أنا"، وفقا للغد.