ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية، وأثار الذعر بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال وتسونامي قبل 8 سنوات، بحسب مسؤولين.

وذكر المسؤولون، أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات.

وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى.

كما قامت عدة مستشفيات بإجلاء مرضى كإجراء احترازي.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية خلال اليوم، ما زاد من قلق السكان الذين ما زالت لديهم ذكريات زلزال وتسونامي مدمر ضرب المنطقة عام 2018، وفقا لسكاي نيوز.