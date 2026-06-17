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"أحرجنا أمام ترامب".. نتنياهو يوبخ رئيس الأركان الإسرائيلي أمام الكابينت

كتب : عبدالله محمود

12:25 ص 17/06/2026

بنيامين نتنياهو

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد ووبخ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت".

وأكدت القناة العبرية، أن نتنياهو أعرب عن غضبه من زمير إزاء الرسالة التي نشرها قائد القوات الجوية الإسرائيلي، اللواء عومر تيشلرن والتي كشف فيها عن إيقاف إرسال طائرة هجومية إلى إيران في اللحظة الأخيرة.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو اعتبر ما حدث تسبب في الإضرار بوحدة إسرائيل وأحرجها أمام الرئيسالأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "لقد أضر ذلك بوحدة إسرائيل، وأحرجنا أمام ترامب".

وأبدى نتنياهو استياء بالغا من كشف قائد القوات الجوية الإسرائيلية عن تفاصيل الأحداث التي أعقبت الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت، ومن اعتراض الطائرة المهاجمة المتجهة إلى إيران أثناء قيامها بتدريب سربها.

وبّخ نتنياهو رعل زمير أمام جميع الحاضرين خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، قائلا: "كانت رسالته خطأً، بل خطأً وطنياً. لقد أضرّ بوحدة إسرائيل، وهذا يُحرجنا أمام ترامب".

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نتنياهو إسرائيل دونالد ترامب هجوم الضاحية إيران وأمريكا

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