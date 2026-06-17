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34 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب : مصراوي

06:00 ص 17/06/2026

حالة الطقس

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى نهارا, شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلى وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس : معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 21

6 أكتوبر 35 22

بنها 33 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 29 22

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 35 21

السويس 34 22

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 36 23

نخل 35 18

كاترين 32 15

الطور 34 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

الاسكندرية 29 22

العلمين 28 20

مطروح 28 19

السلوم 29 21

سيوة 35 20

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 27

الشلاتين 37 26

حلايب 34 26

أبو رماد 36 24

مرسى حميرة 36 25

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 33 27

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 40 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 42 27

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