هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، أنها ستواجه عواقب لا يمكن تصورها في حال قامت بتطوير أو شراء برنامج نووي أو القيام بأي شيء متعلق به.

قال الرئيس الأمريكي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الجحيم ينتظر إيران إذا سعت لامتلاك سلاح نووي.

وجدد ترامب تأكيده أن الاتفاق مع إيران يهدف بالدرجة الأولى إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا البند هو الأهم في مذكرة التفاهم.

وصرح بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق، محذرا في الوقت نفسه من أن أي محاولة مستقبلية لامتلاك هذا السلاح ستواجه برد قاس.

وأضاف أن ما دفعه إلى التوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وذكر ترامب في تصريحاته: "لن يقوموا بتطويره أو شرائه أو القيام بأي شيء متعلق به، وإذا فعلوا ذلك فسيواجهون عواقب لا يمكن تصورها".

ووصف ترامب الاتفاق مع إيران بأنه "اتفاق عادل وجيد"، مبينا أن أهم عنصر في الاتفاق بالنسبة له هو منع إيران من امتلاك برنامج الأسلحة النووية.

وشدد على أنه لن يسمح لإدارة طهران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية.

ولفت ترامب إلى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية يهدد استقرار الشرق الأوسط، مستطردا بالقول: "لو امتلكوا أسلحة نووية لدمروا إسرائيل والشرق الأوسط، وربما هاجمونا أيضا".

وزعم أن إيران كان من الممكن أن تمتلك أسلحة نووية قبل 5 سنوات لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.

وأوضح الرئيس ترامب، أنه يريد أن تصبح إيران دولة طبيعية، مفيدا بأن المرحلة الثانية من المفاوضات ستحدد ما إذا كان هذا الهدف قابلا للتحقيق.

وأشار أيضا إلى أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بوتيرة سريعة، مؤكدا في السياق أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل يوم الجمعة المقبل.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.