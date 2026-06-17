توقع أمريكا وإيران رسميا مذكرة تفاهم في 19 يونيو في سويسرا، مما يمهد الطريق لـ60 يوما من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع قيود جديدة على البرنامج النووي.

وبعد الغموض الذي اكتنف بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، نشرت وكالة "بلومبيرج" مسودة المذكرة المكونة من 14 نقطة، إذ تحتوي على الآتي:

1 - تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إلى جانب حلفائهما في الحرب الدائرة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.

2 - تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

3 - تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بالتراضي المتبادل.

4 - فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران، وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يوما على أن تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل الحرب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5 - بمجرد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ إيران على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان والعكس في غضون 30 يوما إلى حجم ما قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية وإزالة الألغام من قبل إيران.

6 - تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة تأهيل إيران وتنميتها الاقتصادية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يوما.

7 - تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجه إيران حاليا وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، سواء كانت أولية أو ثانوية.

8 - تؤكد إيران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا، وقد اتفقت طهران والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل واف في اتفاق نهائي وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.

9 - تتفق إيران وأمريكا على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن: ستحافظ إيران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض أمريكا عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.

10 - تتعهد أمريكا أنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.

11 - تتعهد أمريكا في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران وإتاحتها بالكامل.

وستُستخدم هذه الأموال، سواءا كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي لإيران، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل.

وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.

12 - تتفق إيران وأمريكا على إنشاء آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام به في المستقبل.

13 - بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل إيران والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بالمواد المتبقية.

14 - سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.