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ترامب: علاقتي بـ نتنياهو رائعة لكن عليه أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان

كتب : وكالات

08:25 ص 17/06/2026

ترامب ونتنياهو

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انتقد الرئيس الأمركي دونالد ترامب، الأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي جماعة حزب الله، قائلا: "إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين".

وقال ترامب، الذي عبر خلال الأيام القليلة ‌الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال إنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه ‌مع إيران، ‌إن إسرائيل تقاتل جماعة حزب الله الحليفة لطهران منذ "وقت أطول من اللازم".

وأضاف ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "قتل عدد كبير جدا من الأشخاص ليس عليكم تدمير مبنى سكني ‌في كل مرة تبحثون فيها عن ‌شخص ما، لأن ⁠هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية، وليسوا جميعهم من حزب الله".

تأتي انتقاداته في وقت يتصاعد فيه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي ⁠بنيامين نتنياهو، الذي ‌ظل حليفا سياسيا رئيسيا على الرغم من التقلبات التي شهدتها ⁠علاقتهما على مر السنوات.

وازدادت حدة التوتر مؤخرا، إذ يعبر ⁠المسؤولون الإسرائيليون في هدوء عن إحباطهم بشأن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الجمهوري مع إيران، في حين يتزايد نفاد ⁠صبر ترامب على نتنياهو بسبب الغارات الإسرائيلية على بيروت، التي دفعت إيران إلى شن هجمات في الوقت الذي كان يعمل فيه ترامب على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع طهران.

وأشار ترامب إلى أنه يتمتع بعلاقة رائعة مع نتنياهو، لكنه قال في نفس الوقت: "إن عليه أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان"، مضيفا: "بدوننا، بدون ‌الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل، وبدوني، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه ما من رئيس آخر كان مستعدا لفعل ما فعلته أنا"، وفقا لسكاي نيوز.

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