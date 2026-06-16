أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها ضد حزب الله في لبنان، معتبراً أن العمليات العسكرية طالت أكثر من اللازم وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

استياء أمريكي من مسار الحرب الإسرائيلية في لبنان

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث وجّه انتقادات مباشرة للأداء الإسرائيلي في الساحة اللبنانية، وقال ترامب إن إسرائيل تخوض مواجهة مع حزب الله منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن حجم الدمار والخسائر البشرية أصبح كبيراً.

وأضاف أن استهداف شخص واحد لا يبرر تدمير مبانٍ سكنية كاملة، مؤكداً أن كثيراً من الموجودين داخل تلك المباني ليسوا من عناصر حزب الله، وأن استمرار هذا النهج يفاقم معاناة المدنيين، موضحًا أنه غير راضٍ عن طريقة تعامل إسرائيل مع الملف اللبناني وأن الحرب كان ينبغي أن تُحسم بسرعة أكبر.

اعتراض على ضربة بيروت

وجدد ترامب انتقاده للغارة الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله في بيروت يوم الأحد الماضي، مؤكداً أنه لم يكن مرتاحاً لتنفيذ الهجوم قبل ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران، وقال إن توقيت العملية لم يكن مناسباً، خاصة أنها جاءت قبل نحو ساعتين فقط من الإعلان عن الاتفاق.

اقتراح غير مسبوق بشأن سوريا

كشف ترامب أنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة مواجهة حزب الله لسوريا، موضحاً أنه يعتقد أن دمشق قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن سوريا ربما تتمكن من إنجاز المهمة بصورة أفضل.