إعلان

ترامب: لست راضياً عن طريقة إسرائيل في محاربة حزب الله

كتب : وكالات

02:32 م 16/06/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها ضد حزب الله في لبنان، معتبراً أن العمليات العسكرية طالت أكثر من اللازم وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

استياء أمريكي من مسار الحرب الإسرائيلية في لبنان

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث وجّه انتقادات مباشرة للأداء الإسرائيلي في الساحة اللبنانية، وقال ترامب إن إسرائيل تخوض مواجهة مع حزب الله منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن حجم الدمار والخسائر البشرية أصبح كبيراً.

وأضاف أن استهداف شخص واحد لا يبرر تدمير مبانٍ سكنية كاملة، مؤكداً أن كثيراً من الموجودين داخل تلك المباني ليسوا من عناصر حزب الله، وأن استمرار هذا النهج يفاقم معاناة المدنيين، موضحًا أنه غير راضٍ عن طريقة تعامل إسرائيل مع الملف اللبناني وأن الحرب كان ينبغي أن تُحسم بسرعة أكبر.

اعتراض على ضربة بيروت

وجدد ترامب انتقاده للغارة الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله في بيروت يوم الأحد الماضي، مؤكداً أنه لم يكن مرتاحاً لتنفيذ الهجوم قبل ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران، وقال إن توقيت العملية لم يكن مناسباً، خاصة أنها جاءت قبل نحو ساعتين فقط من الإعلان عن الاتفاق.

اقتراح غير مسبوق بشأن سوريا

كشف ترامب أنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة مواجهة حزب الله لسوريا، موضحاً أنه يعتقد أن دمشق قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن سوريا ربما تتمكن من إنجاز المهمة بصورة أفضل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله لبنان إسرائيل سوريا دونالد ترامب الاتفاق الأمريكي الإيراني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
زووم

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
رياضة محلية

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أخبار مصر

وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
أخبار المحافظات

ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
كأس العالم 2026

شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي