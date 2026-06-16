تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد، فيما كانت مكبلة بالحبال ومثبتًا بها حجر كبير، في واقعة يُشتبه في وجود شبهة جنائية وراءها.

تفاصيل العثور على جثة مجهولة في البدرشين

وتلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص الأولي، تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر، وبها آثار اعتداء وعدة طعنات متفرقة، كما عُثر عليها مكبلة بالحبال وموثقة بحجر كبير.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليه.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض الحادث، وفحص بلاغات التغيب الحديثة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وسؤال شهود العيان، فضلًا عن تتبع أي خيوط قد تقود إلى مرتكبي الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت باستكمال التحريات اللازمة وبيان سبب الوفاة وظروف الحادث.

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