تواجه بعثة المنتخب الإيراني أزمة تنظيمية جديدة خلال مشاركتها في كأس العالم 2026، بعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخول أحد لاعبي الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يثير حالة من الغموض حول إمكانية استمراره في البطولة خلال المباريات المقبلة.

ويشارك المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في نسخة المونديال المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراته الثانية أمام بلجيكا في لوس أنجلوس يوم الأحد المقبل، قبل أن يلتقي منتخب مصر في 26 يونيو بمدينة سياتل، ضمن ختام منافسات دور المجموعات.

أزمة منتخب إيران

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفض تأشيرات دخول 15 فردًا من بعثة المنتخب الإيراني، بينهم عناصر من الجهاز الإداري، ما دفع إلى نقل معسكر الفريق من ولاية أريزونا إلى المكسيك، رغم خوض جميع مباريات دور المجموعات داخل الأراضي الأمريكية.

وكان لاعبو المنتخب الإيراني قد حصلوا على تأشيرات دخول مخصصة للمباريات فقط داخل الولايات المتحدة، على أن يعودوا إلى معسكرهم في المكسيك فور انتهاء كل مواجهة.

وكشفت التقارير أن الجناح مهدي ترابي حصل على تأشيرة دخول لمرة واحدة فقط، وهو ما أدى إلى انتهاء صلاحيتها مباشرة عقب مباراة إيران أمام نيوزيلندا التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى.

انتهاء تأشيرة لاعب منتخب إيران

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن اللاعب توجه إلى لوس أنجلوس لخوض المباراة، وبعد انتهائها انتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ما استدعى تحرك الاتحاد الإيراني لكرة القدم لاستخراج تأشيرة جديدة لضمان استمراره مع الفريق في المباريات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن قائد المنتخب مهدي طارمي وأحد أعضاء الجهاز الفني واجها صعوبات في مطار لوس أنجلوس أثناء إجراءات المغادرة بعد المباراة.

وأكدت التقارير أن بعثة المنتخب الإيراني غادرت الولايات المتحدة متجهة إلى المكسيك عقب اللقاء، بينما لا يزال موقف اللاعب من المشاركة في المواجهات القادمة غير محسوم حتى الآن.

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