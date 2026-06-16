ضبط 4 متهمين بالتعدي على سيدة وسرقتها وإلقائها بمجرى مائي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على التصوير من بعض الأشخاص المجهولين لتعديهم على السيدة الظاهرة بالمقطع وسرقتها وإلقائها بأحد المجاري المائية بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تفاصيل التعدي على سيدة داخل ميكروباص

وباستدعائها، حضرت برفقة والدتها، وبسؤالهما قررت الأولى أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأهرام برفقة شخصين.

وأضافت أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بتغيير خط السير باتجاه إحدى المناطق الزراعية، وقيام الشخص الآخر بالجلوس بجوارها والتحرش بها.

وأشارت إلى أنه خلال ذلك، قام شخصان آخران يستقلان دراجة نارية بالدخول إلى السيارة وتهديد مستقليها بسلاح أبيض، فيما تعدى أحدهما عليها واستوليا على متعلقاتها الشخصية، ثم لاذا بالفرار.

ضبط 4 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة

وأكدت أنه عقب ذلك قام مستقلا السيارة الميكروباص بإنزالها في مكان العثور عليها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط السيارة الميكروباص والدراجة النارية والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى المتعلقات الخاصة بالمجني عليها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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