إعلان

ضبط 4 متهمين بالتعدي على سيدة وسرقتها وإلقائها بمجرى مائي بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:14 م 16/06/2026 تعديل في 03:30 م

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على التصوير من بعض الأشخاص المجهولين لتعديهم على السيدة الظاهرة بالمقطع وسرقتها وإلقائها بأحد المجاري المائية بالجيزة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تفاصيل التعدي على سيدة داخل ميكروباص

وباستدعائها، حضرت برفقة والدتها، وبسؤالهما قررت الأولى أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأهرام برفقة شخصين.
وأضافت أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بتغيير خط السير باتجاه إحدى المناطق الزراعية، وقيام الشخص الآخر بالجلوس بجوارها والتحرش بها.
وأشارت إلى أنه خلال ذلك، قام شخصان آخران يستقلان دراجة نارية بالدخول إلى السيارة وتهديد مستقليها بسلاح أبيض، فيما تعدى أحدهما عليها واستوليا على متعلقاتها الشخصية، ثم لاذا بالفرار.

ضبط 4 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة

وأكدت أنه عقب ذلك قام مستقلا السيارة الميكروباص بإنزالها في مكان العثور عليها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.
وبإرشاد المتهمين، تم ضبط السيارة الميكروباص والدراجة النارية والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى المتعلقات الخاصة بالمجني عليها.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة أبو النمرس سرقة التحرش

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
أخبار السيارات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
أخبار المحافظات

ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
اقتصاد

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
كأس العالم 2026

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي