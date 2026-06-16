إعلان

التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت

كتب : وكالات

02:52 م 16/06/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني بدء عملية رفع الحصار البحري عن إيران، مؤكداً تحرك سفن وناقلات باتجاه الموانئ الإيرانية في إطار ما وصفه بعودة النشاط الملاحي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن سفينتين إيرانيتين محملتين بمواد أساسية تبحران حالياً نحو الموانئ الإيرانية، في وقت تواصل فيه ثلاث ناقلات نفطية إيرانية الإبحار في شمال المحيط الهندي.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن بحرية الحرس الثوري لا تزال تشدد على ضرورة تنسيق السفن مع قواتها أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة استمرار الإجراءات المعتمدة لتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
كأس العالم 2026

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
أخبار السيارات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
كأس العالم 2026

شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أخبار مصر

وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
زووم

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي