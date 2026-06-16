التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت

أعلن التلفزيون الإيراني بدء عملية رفع الحصار البحري عن إيران، مؤكداً تحرك سفن وناقلات باتجاه الموانئ الإيرانية في إطار ما وصفه بعودة النشاط الملاحي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن سفينتين إيرانيتين محملتين بمواد أساسية تبحران حالياً نحو الموانئ الإيرانية، في وقت تواصل فيه ثلاث ناقلات نفطية إيرانية الإبحار في شمال المحيط الهندي.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن بحرية الحرس الثوري لا تزال تشدد على ضرورة تنسيق السفن مع قواتها أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة استمرار الإجراءات المعتمدة لتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي.