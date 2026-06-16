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قائد الجيش الإيراني: فرضنا إرادتنا في لبنان وسنرد على أي هجوم

كتب : وكالات

03:40 م 16/06/2026

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي

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أكد قائد الجيش الإيراني أن بلاده نجحت في إحباط أهداف خصومها، مشدداً على أن طهران تمكنت من فرض إرادتها في الملف اللبناني، ومتوعداً برد قوي على أي تحرك أو هجوم مستقبلي.

وقال قائد الجيش الإيراني إن العدو كان يسعى إلى إخضاع البلاد وإحداث تغييرات في خريطتها، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن الطرف المقابل لم ينجح في تحقيق أي انتصار عسكري، كما أخفق سياسياً، مشيراً إلى أنه كان يطالب بوقف إطلاق النار دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة.

وأكد أن الحدود الإيرانية بقيت محصنة، وأن الشعب الإيراني لم يستسلم خلال المواجهة، معتبراً أن بلاده تمكنت في الملف اللبناني من فرض إرادتها على العدو.

تحذير من أي تصعيد جديد

وأشار قائد الجيش الإيراني إلى أن القوات الإيرانية حافظت على تمركزها واستقرارها في السواحل الجنوبية، مؤكداً أن العدو لم يجرؤ على الاقتراب من تلك المناطق.

وشدد على أن أي خطأ قد يرتكبه العدو مستقبلاً سيقابل برد قاسٍ وغضب شديد من جانب إيران.

وأضاف أن بلاده ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ ما وصفه بالانتصار من خلال تطوير وتعزيز قدراتها الردعية، بما يمنع أي جهة من التفكير في تهديد إيران مستقبلاً.

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