شهدت منطقة القيسارية بمدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار 3 منازل بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وأظهرت المعاينات الأولية أن المنازل المنهارة مملوكة لكل من محمد رفعت ودرويش العسيري، بالإضافة إلى مندرة مملوكة لحمدي الهواري، حيث تعرضت المباني للانهيار بالكامل.

وأكدت المعلومات الأولية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات بين المواطنين، رغم حالة الذعر التي انتابت سكان المنطقة عقب انهيار العقارات.

جرى إخطار الجهات المختصة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر العقارات المجاورة.

وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والحصر بالموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المناسبة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع حدوث أي انهيارات أخرى محتملة في المنطقة.