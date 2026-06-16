إعلان

انهيار 3 منازل في سوهاج.. وتحرك عاجل لفحص العقارات المجاورة

كتب : عمار عبدالواحد

03:31 م 16/06/2026

انهيار عقار - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة القيسارية بمدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار 3 منازل بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وأظهرت المعاينات الأولية أن المنازل المنهارة مملوكة لكل من محمد رفعت ودرويش العسيري، بالإضافة إلى مندرة مملوكة لحمدي الهواري، حيث تعرضت المباني للانهيار بالكامل.

وأكدت المعلومات الأولية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات بين المواطنين، رغم حالة الذعر التي انتابت سكان المنطقة عقب انهيار العقارات.

جرى إخطار الجهات المختصة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر العقارات المجاورة.

وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والحصر بالموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المناسبة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع حدوث أي انهيارات أخرى محتملة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج الإسعاف انهيار عقار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
زووم

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
اقتصاد

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
أخبار السيارات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي