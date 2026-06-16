أصدرت جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن ادعاءات وشهادات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

روايات عن انتهاكات غير إنسانية ضد مرضى مستشفى الشاطبي

وكان روايات ومنشورات منسوبة إلى أطباء كشهود عيان نشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن وقائع ومواقف تعامل غير إنساني مع المرضى والأطباء نفسهم.

وأكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما أُثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشيرة إلى أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، وأن حق الشكوى مكفول للجميع.

وأشار البيان إلى أن الجامعة لا تتوانى عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

جامعة الإسكندرية: التعامل بحزم مع أي تجاوز بمستشفى الشاطبي دون تستر أو استثناء

وأكدت أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، مشددة على أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء.

ووفقًا للبيان ترحب الجامعة بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة "105"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528"، وبوابتها الإلكترونية shakwa.eg، فضلًا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.

وشددت الجامعة على أن جميع ما يتم تداوله يخضع للفحص الدقيق وفق المستندات والأدلة المتاحة، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق.

تعميم الاتهامات يسئ إلى آلاف الأطباء

وناشدت الجميع تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء، وتجنبًا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وتفانٍ داخل المستشفيات الجامعية.

وأكد الجامعة أنه في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات أو تعمد نشر أو ترويج معلومات أو اتهامات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، فإن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وإحالة الأمر إلى الجهات المعنية والنيابة العامة، حفاظًا على سمعة هذا الكيان العريق الذي يقدم خدماته الطبية والتعليمية لآلاف المرضى- بحسب البيان.

مستشفى الشاطبي يخدم مرضى 4 محافظات

وبحسب البيان، يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي خدمات طبية لمرضى أربع محافظات هي الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، حيث بلغ حجم المترددين في عام 2023 على الاستقبال 31.064 حالة، وحالات الدخول 14.414 حالة، والمترددين على العيادات الخارجية 30.891 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات والمناظير والولادات "الطبيعية والقيصرية" 14,990 حالة.

وعام 2024 بلغ عدد المترددين على الاستقبال 29,454 حالة، وحالات الدخول 14,021 حالة، والعيادات الخارجية 29,466 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات والولادات 15,198 حالة.

وعام 2025 استقبل القسم 24,202 حالة طارئة، و12,175 حالة دخول، و21,684 مترددًا على العيادات الخارجية، وبلغ إجمالي العمليات والولادات 13,833 حالة.