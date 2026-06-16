مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

أدانت مصر بشدة افتتاح ما يسمى بسفارة تابعة لإقليم شمال غرب الصومال المعروف باسم "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

رفض مصري للإجراءات الأحادية

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو إضفاء شرعية على كيانات أو ترتيبات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت مصر على أن القدس الشرقية تعد أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

دعم وحدة وسيادة الصومال

وجددت مصر تأكيدها على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.

كما أكدت رفضها التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادة الدولة الصومالية.