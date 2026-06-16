إعلان

ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله

كتب : محمد جعفر

03:00 م 16/06/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اقترح على إسرائيل فكرة تولي سوريا التعامل مع حزب الله، معتبراً أن دمشق قد تكون أكثر قدرة على إدارة هذا الملف.

علاقة الشرع بحزب الله

وأضاف ترامب خلال تصريحاته على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك علاقة جيدة مع حزب الله، لافتًا إلى أن الأخير نجح في توحيد الجهود داخل سوريا خلال الفترة الماضية وأن المسؤولين السوريين أظهروا تعاوناً في ملفات عدة طلبتها واشنطن.

وتابع ترامب: "اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله، لأنني أعتقد بصراحة أنهم قد يقومون بذلك بصورة أفضل"، واصفاً الشرع بأنه كان داعماً ومتعاوناً في العديد من القضايا التي طُرحت بين الجانبين.

سوريا قادرة على التعامل مع حزب الله

ورأى الرئيس الأمريكي أن سوريا قد تتمكن من التعامل مع حزب الله إذا لم تستطع إسرائيل تنفيذ المهمة دون سقوط ضحايا إضافيين، قائلاً إن دمشق قادرة على إنجاز ما تسعى إليه تل أبيب في هذا الملف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب سوريا أحمد الشرع حزب الله إسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
رياضة محلية

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
أخبار السيارات

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه
وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أخبار مصر

وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي