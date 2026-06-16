كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اقترح على إسرائيل فكرة تولي سوريا التعامل مع حزب الله، معتبراً أن دمشق قد تكون أكثر قدرة على إدارة هذا الملف.

علاقة الشرع بحزب الله

وأضاف ترامب خلال تصريحاته على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك علاقة جيدة مع حزب الله، لافتًا إلى أن الأخير نجح في توحيد الجهود داخل سوريا خلال الفترة الماضية وأن المسؤولين السوريين أظهروا تعاوناً في ملفات عدة طلبتها واشنطن.

وتابع ترامب: "اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله، لأنني أعتقد بصراحة أنهم قد يقومون بذلك بصورة أفضل"، واصفاً الشرع بأنه كان داعماً ومتعاوناً في العديد من القضايا التي طُرحت بين الجانبين.

سوريا قادرة على التعامل مع حزب الله

ورأى الرئيس الأمريكي أن سوريا قد تتمكن من التعامل مع حزب الله إذا لم تستطع إسرائيل تنفيذ المهمة دون سقوط ضحايا إضافيين، قائلاً إن دمشق قادرة على إنجاز ما تسعى إليه تل أبيب في هذا الملف.