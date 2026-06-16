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بطة بـ"قميص المكسيك" تثير الجدل في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

كتب : محمد الميموني

03:16 م 16/06/2026
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خطفت البطة "ميرلين" الأضواء في شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعدما أصبحت حديث الجماهير خلال منافسات كأس العالم 2026، وتحولت إلى أحد المشاهد الطريفة التي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المشجعون مقاطع فيديو للبطة "ميرلين" وهي تتجول في شوارع المدينة مرتدية قميص المنتخب المكسيكي، الذي صُمم خصيصًا ليناسب حجمها، في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير داخل وخارج المكسيك.

موعد مباراة المكسيك المقبلة في كأس العالم 2026

يستعد منتخب المكسيك لمواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية، صباح يوم الجمعة 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا على ملعب "أكرون" بالمكسيك، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة المكسيك في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، وجمهورية التشيك، في مجموعة تُعد من بين الأكثر تنافسية في البطولة، مع استمرار الصراع على بطاقتي التأهل للدور المقبل.

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