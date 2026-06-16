انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.50% عند مستوى 52047 نقطة، في ختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 344.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 163.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 181.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.60% عند مستوى 52306 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 20%، ليغلق على سعر 34.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 28.75 جنيه.

وصعد سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 20%، ليغلق على سعر 11.28 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.4 جنيه.

وزاد سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 19.97%، ليغلق على سعر 7.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.11 جنيه.

وارتفع سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة بنسبة 19.94%، ليغلق على سعر 12.27 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.23 جنيه.

وصعد سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب بنسبة 17.24%، ليغلق على سعر 7.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.67 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 10.20%، ليغلق على سعر 8 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9 قروش.

وتراجع سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 7.68%، ليغلق على سعر 46 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح خمسين قرشًا.

وانخفض سهم مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة 7.22%، ليغلق على سعر 251.92 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 271.52 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 5.32%، ليغلق على سعر 2.49 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.63 جنيه.

وهبط سهم العربية للمحابس بنسبة 4.81%، ليغلق على سعر 11.27 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.84 جنيه.