تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "AN-32" تابعة لسلاح الجو الهندي في مدينة جورات بولاية آسام، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد الطاقم، في وقت باشرت فيه السلطات العسكرية تحقيقا عاجلا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

سقوط الطائرة داخل قاعدة جوية واندلاع حريق

بحسب المعلومات الأولية الصادرة من شبكة "إن دي تي في" الهندية، سقطت الطائرة داخل حرم قاعدة القوات الجوية أثناء عملية الهبوط، ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع الحادث، فيما سارعت فرق الطوارئ إلى التدخل للسيطرة على النيران وتأمين المنطقة.

🇮🇳 Cinco muertos al estrellarse un avión militar An-32 de la Fuerza Aérea de la India en la base de Jorhat, en el estado de Assam.



El copiloto sobrevivió al siniestro. pic.twitter.com/n2AxTCBHEJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026

إعلان رسمي من سلاح الجو الهندي

أكدت القوات الجوية الهندية، في بيان لها، أن الطائرة تعرّضت لحادث أثناء طلعة جوية روتينية صباح السبت في جورات، مشيرة إلى أن عمليات إدارة موقع التحطم والتحقيقات الأولية بدأت فورا.

وأضاف البيان، أن سلاح الجو يعرب عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح، مؤكدا وقوفه إلى جانب أسر الضحايا في هذا المصاب.

تحديد هوية الضحايا

أفادت القوات الجوية، بأنه تم التعرف على هوية الضحايا الخمسة، وهم "قائد السرب براشانت سينج، والملازم أول شوبهام كومار، والرقيب جيتندرا شارما، إضافة إلى أغنيفيرفايو خيمارام كوماوات وأغنيفيرفايو دانيش علم".

The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.



Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

استمرار التحقيقات وتقييم أسباب الحادث

أشارت مصادر عسكرية، بحسب الشبكة الهندية، إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن، بينما تُواصل فرق التحقيق عملها في موقع التحطم لجمع الأدلة وتحديد الملابسات.

كما تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا في الموقع بهدف احتواء الحريق وتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث.

مسؤولون محليون يُعلّقون على الحادث

قال رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، إن السلطات على علم بالحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية حول ما حدث، وفق "إن دي تي في".

طائرة AN-32 وخصائصها العسكرية

تُعد طائرة أنتونوف "AN-32" من طائرات النقل العسكرية ذات المحركين التوربينيين، وتُعتبر من الركائز الأساسية في أسطول سلاح الجو الهندي.

وصُممت الطائرة للعمل في الظروف القاسية، بما في ذلك المطارات المرتفعة والمناطق الحارة، وتستطيع نقل ما يصل إلى 7.5 طن من البضائع أو 50 راكبا، كما تُستخدم في عمليات الإنزال الجوي في المناطق النائية.

تعازي رسمية وتفاعلات سياسية

قدّم زعيم المعارضة الهندي راهول جاندي، تعازيه في الضحايا، معبّرا عن حزنه الشديد لمقتل 5 من الجنود في الحادث، ومؤكدا تضامنه مع أسرهم.

حوادث سابقة في نفس المنطقة

يأتي هذا الحادث بعد أشهر من حادث آخر في ولاية آسام، حيث قُتل طياران من القوات الجوية الهندية إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-30 إم كي آي" في منطقة كاربي أنجلون.

وكانت الطائرة قد أقلعت في مهمة روتينية من قاعدة جورات الجوية، قبل أن ينقطع الاتصال بها مع برج المراقبة، لتتحطم لاحقا في منطقة جبلية نائية تبعد نحو 60 كيلومترا عن القاعدة، بحسب تقارير وسائل الإعلام الهندية.