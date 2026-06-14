قال رئيس البرلمان في إيران، محمد باقر قاليباف، إنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي مع أمريكا إذا لم تكن لديه الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتهم.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانبة بيروت، أظهر مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو أنها غير قادرة على القيام بذلك.

وتابع قاليباف، "أنه من خلال إعطاء الضوء الأخضر للنظام، لا يمكن الحصول على تنازلات"، معتبرًا أن "لعبة الشرطي السيئ والشرطي الجيد أصبحت قديمة".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أنه إذا كانت الإرادة الأمريكية غير كافية للوفاء بالتزاماتها، فلا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي، مشددًا على صعوبة الاستمرار في أي مسار تفاوضي دون تنفيذ التعهدات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بيان مشترك، مؤكدين أن جيش الاحتلال شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نتنياهو وكاتس في بيانهم، إن إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار يستهدفها، مشددين على أن الردود العسكرية ستستمر ضد التهديدات القادمة من حزب الله.