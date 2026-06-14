استعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجهات الدولة في إدارة الأزمات، مؤكدا أن اتخاذ القرار بشأن مسائل حرب إيران والمفاوضات يقع حصريا على عاتق القيادة والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وشدد بزشكيان، خلال لقائه مدراء وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الصارم وفق قرارات المؤسسات القانونية، موضحا أنه لا ينبغي لأي فرد أو تيار سياسي أن يرى نفسه فوق آليات صنع القرار الرسمية في البلاد.

محددات قرار حرب إيران والتماسك الوطني

اعتبر الرئيس الإيراني، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن حفظ التماسك الوطني وتعزيز القدرة على الصمود يمثلان أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، إلى جانب تحسين معيشة المواطنين ودعم الإنتاج وتقوية العلاقات مع دول الجوار.

وأشار بزشكيان إلى أن العبور من التحديات التاريخية يستلزم تضافر جهود أركان السلطة والابتعاد عن الاستقطاب، مؤكدا التزام الحكومة بالحد من الضغوط الاقتصادية ومكافحة الفساد وتوسيع التعاملات الإقليمية لفتح آفاق جديدة للتنمية.

مستقبل المفاوضات بين إيران وأمريكا والسيادة الوطنية

أوضح بزشكيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي خلص إلى ضرورة مواصلة مسار الحوار بين إيران وأمريكا، لافتا إلى أنه تباحث سابقا مع القيادة حول إنهاء حالة الاستنزاف، حيث صدر الإذن بمتابعة مفاوضات "عزة وكرامة" لتأمين المصالح الوطنية.

وانتقد الرئيس الإيراني، التحليلات غير الواقعية لبعض الوسائل الإعلامية بشأن علاقة إيران وأمريكا، مؤكدا أن التطورات أثبتت ضرورة عدم "الاتكال على غير الله"، ومشددا على أن إيران لن تنحني أمام أي قوة، لكنها تظل مسؤولة أمام مطالب الشعب المشروعة.

تداعيات حرب إيران ومسار العلاقات مع دول الخليج

أكد الرئيس الإيراني أن الحكومة ملتزمة تماما بإسناد القوات المسلحة وتوفير احتياجاتها اللوجستية للدفاع عن أمن البلاد، معتبرا أن صمود الدولة في وجه العدو نتج عن التنسيق التام بين كافة القطاعات بما فيها الحكومة.

وفيما يتعلق بسياسة الجوار، ذكر بزشكيان أن العمليات العسكرية استهدفت "القواعد الأمريكية" فوق أراضي تلك الدول فقط، مؤكدا حرص بلاده على عدم انجرار الدول الإسلامية إلى مسارات الخلاف، وسعيها لحل سوء الفهم مع دول الخليج عبر الحوار.

آليات صنع القرار في ظل حرب إيران

حذر بزشكيان من محاولات إحداث شرخ داخلي، مؤكدا أن القرارات الكبرى تصدر عبر القنوات القانونية التي تضم ممثلين عن جميع أركان السلطة، ولا يمكن فرض القراءات الشخصية عبر الضغوط الإعلامية؛ لأن ذلك يخدم أهداف العدو.

وجدد الرئيس الإيراني نفي شائعات استقالته، مؤكدا استمراره في العمل لخدمة الشعب وتحقيق العدالة، ومشددا على التزام الحكومة باتباع القرار النهائي للنظام الذي تتخذه القيادة بناء على بُعد نظر وتشاور مع عقلاء البلاد بعيدا عن ضغوط التيارات السياسية.