بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة هندية قبل إقلاعها بوقت قصير

نيودلهي- (أ ش أ)

أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية "إنديجو"، قبل الإقلاع بوقت قصير، مما استدعى إطلاق إنذار أمني وتأخير الرحلة التي كان على متنها نحو 180 راكبا.

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم نقل الطائرة إلى منطقة عزل لإجراء الفحوصات الأمنية، وأجرت فرق الكشف عن المتفجرات إلى جانب فرق الكلاب البوليسية تفتيشا شاملا للطائرة، إلا أنه لم يتم العثور على أي جسم أو مادة مشبوهة خلال التفتيش، وتبين لاحقا أن البلاغ كان كاذبا.