أجرى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بمقر لجان التصحيح بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج.

ورافقه خلال الجولة فهد فتحي رئيس لجان تصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، وصفوت الخبيري رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأسامة حسن مدير المدرسة.

التأكيد على الشفافية والدقة

شدد وكيل الوزارة خلال تفقده لجان التصحيح على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية أثناء تصحيح كراسات الإجابة، مع مراجعة جميع الجزئيات الواردة بإجابات الطلاب وعدم إغفال أي جزء منها.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم حريصة على حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا لمبادئ العدالة والنزاهة، مع الالتزام بإجراءات المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بصورة صحيحة تضمن دقة النتائج وسلامتها.

إشادة بجهود المعلمين والعاملين

أشاد الدكتور محمد السيد بالجهود التي يبذلها أعضاء لجان التصحيح والمراجعة والعاملون بالكنترولات، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز أعمال التصحيح في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة والانضباط.

99 ألف طالب و1609 معلمين في أعمال التصحيح

تبدأ أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 13 يونيو 2026 على مستوى القطاعات الثلاث بمحافظة سوهاج، والتي تشمل قطاع وسط وقطاع شمال وقطاع جنوب.

وتجرى أعمال التصحيح لأوراق إجابة 99 ألفًا و902 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بمشاركة 1609 معلمين من المصححين والمراجعين والإداريين، ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بسوهاج لإنجاز أعمال التصحيح بدقة وسرعة وفق القواعد والضوابط المنظمة.