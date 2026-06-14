عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اجتماعين موسعين استهدفا مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية للامتحانات، لمتابعة خطة الاستعداد وضمان انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات.

الاستعدادات وفق توجيهات الوزارة والمحافظة



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشأن رفع درجة الجاهزية للامتحانات وتحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل اللجان.

الامتحانات "قضية أمن قومي"



وخلال الاجتماعين، أكد وكيل أول الوزارة أن قيادات الوزارة والمحافظة تتابع عن كثب سير الاستعدادات، مشددًا على أن امتحانات الثانوية العامة تمثل “قضية أمن قومي”، تتطلب بذل أقصى درجات الجهد لضمان خروجها بشكل منظم يليق بالمنظومة التعليمية.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش



وشدد "رمضان" على الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير مناخ هادئ داخل اللجان يضمن أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، مع الاهتمام بالتهوية والإضاءة والنظافة العامة.

كما وجّه بالتصدي الحاسم لكافة أشكال الغش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، مع وضع تعليمات واضحة للعقوبات المقررة في حال المخالفة، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرف العمليات.

تأمين شامل ونقل آمن لأوراق الامتحانات



وأشار وكيل أول الوزارة، إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات، ومراجعة خطوط السير لضمان وصولها في المواعيد المحددة، إضافة إلى تأمين محيط اللجان حتى انتهاء الامتحانات.

كما أكد التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، وتقديم الإسعافات الأولية للتعامل مع أي طارئ.

تنظيم داخل اللجان ومتابعة مستمرة



وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالنظامين القديم والجديد ومواد الترجمة، لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع.

إجراءات تنظيمية ومتابعة تربوية



وفي ختام الاجتماعين، وجّه وكيل أول الوزارة بمتابعة نتائج امتحانات النقل ووضع برامج علاجية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتفعيل مبادرة “إجازتي في مدرستي”، مع متابعة الأنشطة التربوية المختلفة.

كما شدد على منع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية، لضمان انضباط العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق.