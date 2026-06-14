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بعد قصف ضاحية بيروت.. إيران تتوعد بالرد على العدوان الإسرائيلي

كتب : عبدالله محمود

06:37 م 14/06/2026

غارات إسرائيلية على بيروت

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توعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش، العميد محمد جعفر اسدي، بالرد على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية اليوم الأحد، قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، إن العدوان الإسرائيلي الجديد على ضاحية بيروت اليوم الأحد، مؤكدا بأن هذه الجرائم لن تمر دون رد.
ووصف العميد أسدي، قصف ضاحية بيروت "بأنها جرائم لن تمر دون رد".
وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على ضاحية بيروت.
وأصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بيان مشترك، مؤكدين أن جيش الاحتلال شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نتنياهو وكاتس في بيانهم، إن إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار يستهدفها، مشددين على أن الردود العسكرية ستستمر ضد التهديدات القادمة من حزب الله.

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