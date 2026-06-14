أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اليوم الأحد، بملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران بعد استهداف ضاحية بيروت.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمر برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل.

رفع حالة التأهب في إسرائيل

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق نار أو صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان رسمي، قال جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يجري تقييمات مستمرة للوضع مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب الهجوم الذي نفذوه في بيروت.

وأكد جيش الاحتلال، أنه يحافظ على حالة التأهب والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية.

3 شهداء و15 مصابا في بيروت

وكان جيش الاحتلال، شن غارة جوية على ضاحية بيروت، أسفر عن 3 شهداء و15 مصابا ودمار هائل فى المنازل والمحال التجارية.

إيران تتوعد بالرد

وردًا على استهداف ضاحية بيروت، توعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش، العميد محمد جعفر اسدي، بالرد على العدوان الإسرائيلي، مؤكدا بأن هذه الجرائم لن تمر دون رد.