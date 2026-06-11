الهند تدعو الولايات المتحدة إلى وقف الهجمات على السفن في الخليج العربي

دعت الهند الولايات المتحدة إلى وقف الهجمات التي تستهدف السفن في منطقة الخليج العربي، وذلك عقب مقتل ثلاثة بحارة هنود في غارة أمريكية استهدفت ناقلة نفط مرتبطة بإيران قرب مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي، إن نيودلهي قدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي عقب الهجوم الذي تعرضت له السفينة "سيتيبيلو"، مؤكداً أن سلامة البحارة الهنود تمثل أولوية قصوى بالنسبة لبلاده، وأن مثل هذه الهجمات يجب أن تتوقف.

وكان وزير في الحكومة الهندية قد أعلن في وقت سابق العثور على جثث ثلاثة بحارة هنود بعد الغارة الأمريكية التي استهدفت الناقلة في خليج عُمان يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

من جهتها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة أمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف غرفة محركات السفينة، مشيرة إلى أن الطاقم رفض مراراً الامتثال للأوامر الصادرة عن القوات الأمريكية.

وقال سكرتير وزارة الخارجية الهندية أسيم ماهاجان إن طاقم ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" كان يضم 28 شخصاً، بينهم 24 مواطناً هندياً، موضحاً أنه تم إنقاذ 21 هندياً، بينما لقي ثلاثة آخرون مصرعهم.

وفي تطور آخر، كشف ماهاجان أن سفينة تجارية ثانية تحمل اسم "إم تي جالفير" وترفع علم غينيا بيساو تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان في وقت سابق من اليوم.

وأضاف أن السفينة كان على متنها 20 بحاراً هندياً، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتعرضوا لأي أذى جراء الحادث.