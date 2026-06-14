كشفت السيدة صاحبة مقطع الفيديو المتداول والذي فجّر أزمة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل وكواليس جديدة لأول مرة، مؤكدة أنها لم تكن وراء نشر أو تسريب التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها وثّقته فقط ليكون دليلاً قانونياً في شكواها الرسمية.

أول تعليق من صاحبة فيديو الابتزاز من مسؤول تعليم القليوبية

وأوضحت السيدة، في أول تعليق لها، أن الأزمة بدأت عندما تقدمت بطلب رسمي لنقل ابنتها من إحدى مدارس مدينة بنها إلى مدرسة أخرى بمحافظة الإسكندرية، حيث استقرت هناك عقب انفصالها عن زوجها، إلا أنها واجهت عقبات وتعقيدات إدارية متكررة غير مبررة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أنها توجهت إلى ديوان مديرية التعليم بالقليوبية، والتقت بمسؤول قسم التعليم الإعدادي لعرض شكواها، والذي تواصل بالفعل مع إدارة المدرسة هاتفياً، مستدركة: "لكن الحديث تحول فجأة من الإطار الرسمي إلى أمور وتلميحات شخصية لا تليق، مما دفعني لتوثيق الواقعة بهاتف المحمول لحفظ حقي، ثم غادرت اللقاء على الفور".

صاحبة فيديو تعليم القليوبية: فصلوني من شغلي

وأكدت ولي الأمر أنها سلمت المقطع للجهات الإدارية المعنية لفتح تحقيق رسمي، إلا أنها فوجئت بتسريب الفيديو وانتشاره على نطاق واسع عبر صفحات "السوشيال ميديا"، مما سبب لها أضراراً نفسية واجتماعية بالغة.

وتابعت السيدة أن تداعيات انتشار المقطع لم تتوقف عند هذا الحد، بل جرى التعرف على هويتها من خلال نبرة صوتها في الفيديو، مما دفع الشركة التي تعمل بها في مجال التسويق العقاري إلى اتخاذ قرار بفصلها نهائياً من العمل.

تطورات قضائية في فيديو الابتزاز بتعليم القليوبية

وفي السياق ذاته، قررت جهات التحقيق ببنها تجديد حبس مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية.

ويواجه المسؤول التعليمي اتهامات رسمية بالاتجار بوظيفته واستغلال النفوذ وابتزاز ولية أمر طالبة مقابل تسهيل إجراءات نقل ابنتها وتعديل درجاتها في الشهادة الإعدادية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية ومباحث الإنترنت جهودها لتحديد هوية المتورط في تسريب ونشر مقطع الفيديو عبر الإنترنت.